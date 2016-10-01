Павел Врба: "Анжи" до конца пытался изменить ход матча с "Крыльями"

Главный тренер "Анжи" Павел Врба после поражения от "Крыльев Советов" в матче 9-го тура чемпионата России (1:2) отметил, что его команда до последнего старалась уйти от поражения. Махачкалинцы пропустили два мяча в первом тайме, а единственный мяч провели уже в добавленное ко второму тайму время.

– Итог матча решился в первом тайме, - цитирует официальный сайт "Крыльев" Врбу. - В начале игры мы имели один-два шанса, но забить не получилось. Соперник играл более дисциплинировано, жестко вел единоборства и наказал нас. Во втором тайме мы пытались изменить игру, у нас была пара возможностей, но забить не удалось. Нужно оценить наших игроков, которые до конца пытались изменить ход встречи, но все-таки мы проиграли первый тайм и проиграли игру.

– Яковлева ждали в Самаре, у него были шансы сыграть?

– Он и Георгиевский, к сожалению, травмированы, хотя несомненно, они помогли бы нам.