Павел Соломатин: "Для российских мальчишек – Смолов и Кокорин просто идеальные"

Нападающий "Волгаря" Павел Соломатин в интервью "СЭ" признался, что хочет равняться на Александра Кокорина и Федора Смолова. По его словам, критика в адрес Кокорина несправедлива.

– Сейчас после стрельбы на свадьбе Алана Чочиева снова все обсуждают Александра Кокорина.

– Он очень добрый и веселый парень. Всем, кто пишет про него, нечем заняться. И если бы на его месте был кто-то другой, то не возник бы такой ажиотаж. Мы с ним здорово общались. Думаю, и при встрече будет что вспомнить.

– В команде чувствовалась его звездность?

– Я такого никогда не скажу.

– Кто были главными шутниками в том "Динамо"?

– Федя Смолов и Володя Гранат. Но то, как они острили, пусть останется внутри того "Динамо" (улыбается).

– Почему Смолов долго не мог реализовать свой талант?

– Думаю, разобрался в себе и начал феерить.

– Ждем теперь, что вы проделаете путь Кокорина и Смолова?

– Думаю, каждый парень мечтает играть, как они. Для российских мальчишек – Федор и Саша просто идеальные. Да и для меня это два ориентира, на которых нужно равняться. (Андрей СИЗЯКИН)

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