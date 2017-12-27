Павел Соломатин: "Для российских мальчишек – Смолов и Кокорин просто идеальные"

Нападающий "Волгаря" Павел Соломатин в интервью "СЭ" признался, что хочет равняться на Александра Кокорина и Федора Смолова. По его словам, критика в адрес Кокорина несправедлива.
– Сейчас после стрельбы на свадьбе Алана Чочиева снова все обсуждают Александра Кокорина.
– Он очень добрый и веселый парень. Всем, кто пишет про него, нечем заняться. И если бы на его месте был кто-то другой, то не возник бы такой ажиотаж. Мы с ним здорово общались. Думаю, и при встрече будет что вспомнить.
– В команде чувствовалась его звездность?
– Я такого никогда не скажу.
– Кто были главными шутниками в том "Динамо"?
– Федя Смолов и Володя Гранат. Но то, как они острили, пусть останется внутри того "Динамо" (улыбается).
– Почему Смолов долго не мог реализовать свой талант?
– Думаю, разобрался в себе и начал феерить.
– Ждем теперь, что вы проделаете путь Кокорина и Смолова?
– Думаю, каждый парень мечтает играть, как они. Для российских мальчишек – Федор и Саша просто идеальные. Да и для меня это два ориентира, на которых нужно равняться. (Андрей СИЗЯКИН)
Thomas_Boy_
Саломатин совсем дурной...
15:55
Тётка
какой пример с них брать-мазать по пустым воротам,быть перспективным всю карьеру и пить шампанское по монакам?тьфу,чур не наших мальчишек.
15:33