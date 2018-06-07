Павел Погребняк: "Заявление в прокуратуру - один из способов повлиять на руководство "Тосно"

Нападающий Павел Погребняк сообщил, что "Тосно" начал предпринимать какие-то действия после обращения игроков в прокуратуру. Ранее вратарь "Тосно" Давид Юрченко заявил, что футболисты клуба подали заявление в прокуратуру в связи с невыплатой зарплаты и премиальных за победу в Кубке России.

- Заявление в прокуратуру - один из способов повлиять на руководство клуба, на главного руководителя, попытка не пытка, - цитирует Погребняка РИА Новости. - Насколько мне известно, уже начались какие-то движения со стороны клуба. Так не должно быть, команда выиграла Кубок России и снимается с соревнований – это позор.

"Тосно", покинувший РФПЛ в минувшем сезоне, не прошел лицензирование для выступления в ФНЛ. Клуб намерен добиться получения лицензии для участия в ПФЛ.