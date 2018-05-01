Павел Погребняк: "Странно, что Макарова не удалили на первой минуте"

Нападающий "Тосно" Павел Погребняк в интервью "СЭ" отметил, что на результат матча 28-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:2) повлиял судейский фактор. В этой игре на 26-й минуте был удален нападающий команды Александр Макаров.
– Гендиректор "Тосно" Вячеслав Матюшенко не так давно заявил, что клуб готов обсудить с вами продление контракта.
– Считаю, Матюшенко надо остаться в премьер-лиге, а мне – восстановиться после травмы.
– Но на финал Кубка России в Волгограде с командой полетите?
– Конечно!
– Нет опасений, что в последних турах чемпионата судейский фактор может сыграть свою роль? Дмитрий Парфенов предъявил серьезные претензии арбитру Матюнину после игры с "Ростовом"…
– Этот фактор уже сыграл свою роль… Парфенов все правильно сказал. Мы его поддерживаем. Я вообще удивился, почему Макарова не удалили на первой минуте. (Виталий АЙРАПЕТОВ)