Павел Погребняк: "Странно, что Макарова не удалили на первой минуте"

Нападающий "Тосно" Павел Погребняк в интервью "СЭ" отметил, что на результат матча 28-го тура чемпионата России против "Ростова" (0:2) повлиял судейский фактор. В этой игре на 26-й минуте был удален нападающий команды Александр Макаров.

– Гендиректор "Тосно" Вячеслав Матюшенко не так давно заявил, что клуб готов обсудить с вами продление контракта.

– Считаю, Матюшенко надо остаться в премьер-лиге, а мне – восстановиться после травмы.

– Но на финал Кубка России в Волгограде с командой полетите?

– Конечно!

– Нет опасений, что в последних турах чемпионата судейский фактор может сыграть свою роль? Дмитрий Парфенов предъявил серьезные претензии арбитру Матюнину после игры с "Ростовом"…

– Этот фактор уже сыграл свою роль… Парфенов все правильно сказал. Мы его поддерживаем. Я вообще удивился, почему Макарова не удалили на первой минуте. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полная версия интервью Павла Погребняка