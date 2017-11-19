Павел Погребняк: "Помню сигары Адвоката в раздевалке после победы в чемпионате России"

Нападающий "Динамо" и бывший игрок "Зенита" Павел Погребняк во время чествования победителей чемпионата России 2007 года на стадионе "Санкт-Петербург" отметил, что до сих пор помнит матч в Раменском. Тогда петербуржцы выиграли у "Сатурна" (0:1) и оформили первый титул в новейшей истории.

– Чем запомнился день, когда вы победили в чемпионате России-2007? – спросил комментатор Геннадий Орлов.

– Нельзя не отметить сигары Дика Адвоката после игры в раздевалке. Ну и встречу болельщиков в Санкт-Петербурге помню – спасибо вам за это.

– В матче с "Сатурном" вы вышли на замену вместо Текке. Что помните о той игре?

– Накал страстей до сих пор перед глазам. Помню прыжок Алехандро Домингеса, когда он выбил мяч из-под перекладины. При счете 1:0 судья не поставил чистый пенальти на мне. (Гоша ЧЕРНОВ)