Павел Погребняк: "Похоже, всем тренерам было запрещено ставить меня в состав, пока я не откажусь от своего контракта"

Бывший нападающий московского "Динамо" Павел Погребняк в интервью "СЭ" заявил, что клуб устроил кампанию по дискредитации его репутации. Форвард также добавил, что не пропустил ни одной тренировки за всю свою карьеру.

– Расскажите о железобетонных основаниях, о которых говорил гендиректор "Динамо".

– Он не стал уточнять, потому что уточнять-то нечего, так как я добросовестно и ответственно выполнял свои контрактные обязательства за все то время, которое находился в "Динамо". Придраться было не к чему.

На недостоверные высказывания Муравьева в прессе насчет того, что я якобы не выкладываюсь на тренировках, стоило бы ответить по-мужски. Но я решил действовать в рамках правового поля.

– При этом в СМИ неоднократно говорилось, что одна из причин расторжения контракта – ваша поездка в Турин в день матча "Динамо" – "Анжи". Когда шли на игру "Ювентус" – "Интер", понимали, что за это теоретически могут последовать санкции?

– А никаких санкций, претензий и быть не могло. Все было абсолютно прозрачно: это был мой выходной, а в последних четырех матчах я выступал за дублирующий состав и к основе не привлекался, даже в запас. Все произошедшее – это спланированная кампания, направленная на дискредитацию моей репутации. Чтобы вы понимали: за свою карьеру я не пропустил ни одной тренировки. А здесь речь идет вообще об игре. В каждом интервью руководство "Динамо" намекает на то, что Погребняк получает слишком высокую зарплату и не играет. Но это версия для дилетантов – футболист не может сам себя выпускать на поле, это решает тренер, а после прихода в клуб Муравьева, похоже, всем тренерам было запрещено ставить меня в состав, пока я не откажусь от своего контракта. (Илья АНДРЕЕВ).

Полностью интервью Погребняка //

Евгений Муравьев: "Претензии Погребняка готов обсудить с ним в компетентных органах"