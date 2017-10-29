Павел Погребняк: первый матч за "Динамо" в чемпионате - в 15-м туре

Нападающий "Динамо" Павел Погребняк вышел на поле в домашнем матче 15-го тура чемпионата России против "Тосно". Футболист на 66-й минуте заменил полузащитника Александра Зотова при счете 0:1.

В этом сезоне Погребняк играл за "Динамо" только в товарищеском матче против сборной России 3 сентября (0:3), когда провел на поле 45 минут. Кроме того, 13 октября футболист вышел на тайм в составе молодежной команды бело-голубых во встрече со "СКА-Хабаровск" (3:0).

В прошлом сезоне в активе экс-форварда сборной России - 8 матчей в ФНЛ и 1 - в Кубке России, причем результативными действиями он в этих встречах не отметился. В последний раз в премьер-лиге форвард выходил на поле 29 апреля 2016 года в матче против "Амкара" (0:0). Тогда Погребняк появился на замену и отыграл 5 минут.