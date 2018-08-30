Павел Погребняк: "Перевозить семью в Екатеринбург не буду. Хочу сосредоточиться на футболе"

Нападающий "Урала" Павел Погребняк отметил, что хочет полностью сконцентрироваться на футболе в своем новом клубе. Из-за этого в Екатеринбург с ним не приехали дети.

- Перевезу ли в Екатеринбург семью? Достаточно личный вопрос. Нет, перевозить мы никого не будем, - приводит пресс-служба "Урала" слова Погребняка. - У нас дети учатся в Москве, в английской школе. Тем более зимняя пауза уже не за горами. Я буду здесь один, с женой, сконцентрируюсь полностью на футболе