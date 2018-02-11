Павел Погребняк: "Муравьев навсегда останется для меня нерукопожатным"

Бывший нападающий московского "Динамо" Павел Погребняк в интервью "СЭ" отметил, что в ближайшее время обратится в Палату по разрешению споров РФС по поводу полученного штрафа от клуба. Форвард также добавил, что генеральный директор Евгений Муравьев навсегда останется для него нерукопожатным.
– Действительно ли вы были оштрафованы? Если да, то будете ли оспаривать данный штраф?
– По-моему – да, они выписали какие-то штрафные санкции. Этот вопрос лучше адресовать моим юристам. Безусловно, мы будем это оспаривать.
– Вы уже обратились в Палату по разрешению споров РФС?
– Обращение состоится в ближайшее время. А Муравьев навсегда останется для меня нерукопожатным.
– Когда вы с ним виделись в последний раз?
– После игры с "Зенитом", когда мы сыграли 0:0 (17 сентября 2017 года. – Прим. "СЭ"). В раздевалке я отказался пожимать ему руку и сказал, что для меня он нерукопожатный.
– С чего начался конфликт?
– С того, что Евгений Иванович определил для себя группу игроков, у которых якобы большие зарплаты. Но тут какая ситуация – он все время говорил: "Как так, Погребняк больше меня получает!" Его это коробило. Он сказал, мол, давайте-ка, ребят, уменьшите свои заработки, тогда будете в клубе. На это я ему в лицо четко сказал: "А вы бы, Евгений Иванович, как поступили бы, упали бы?" Он ответил: "Я бы нет". Я сказал, что в таком случае нам не о чем разговаривать.
– Сколько "Динамо" осталось вам должно после расторжения контракта?
– Довольно-таки большую сумму. И клуб выплатит все, что должен.
– То есть вы уверены в том, что у "Динамо" нет шансов выиграть спор с вами?
– Однозначно. (Илья АНДРЕЕВ).
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Monah_SB
Человек забил за клуб в чемпионате один гол. Это же про жесть. Паша ты не отработал свой контракт даже на 1%. Вы футболёры охреневшие люди.
21:11
Ботаникум
В данном случае я на стороне НАЁМНОГО РАБОТНИКА, у которого есть подписанный обеими сторонами трудовой договор (контракт). "Муравей" - типичная КРЫСА и таких из спорта НАДО ГНАТЬ, а не перетаскивать из практически разваленной им же "Кубани" в столицу! Наверное, "ткач" ему поворожил.......
21:05