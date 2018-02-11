Павел Погребняк: "Муравьев навсегда останется для меня нерукопожатным"

Бывший нападающий московского "Динамо" Павел Погребняк в интервью "СЭ" отметил, что в ближайшее время обратится в Палату по разрешению споров РФС по поводу полученного штрафа от клуба. Форвард также добавил, что генеральный директор Евгений Муравьев навсегда останется для него нерукопожатным.

– Действительно ли вы были оштрафованы? Если да, то будете ли оспаривать данный штраф?

– По-моему – да, они выписали какие-то штрафные санкции. Этот вопрос лучше адресовать моим юристам. Безусловно, мы будем это оспаривать.

– Вы уже обратились в Палату по разрешению споров РФС?

– Обращение состоится в ближайшее время. А Муравьев навсегда останется для меня нерукопожатным.

– Когда вы с ним виделись в последний раз?

– После игры с "Зенитом", когда мы сыграли 0:0 (17 сентября 2017 года. – Прим. "СЭ"). В раздевалке я отказался пожимать ему руку и сказал, что для меня он нерукопожатный.

– С чего начался конфликт?

– С того, что Евгений Иванович определил для себя группу игроков, у которых якобы большие зарплаты. Но тут какая ситуация – он все время говорил: "Как так, Погребняк больше меня получает!" Его это коробило. Он сказал, мол, давайте-ка, ребят, уменьшите свои заработки, тогда будете в клубе. На это я ему в лицо четко сказал: "А вы бы, Евгений Иванович, как поступили бы, упали бы?" Он ответил: "Я бы нет". Я сказал, что в таком случае нам не о чем разговаривать.

– Сколько "Динамо" осталось вам должно после расторжения контракта?

– Довольно-таки большую сумму. И клуб выплатит все, что должен.

– То есть вы уверены в том, что у "Динамо" нет шансов выиграть спор с вами?

– Однозначно. (Илья АНДРЕЕВ).

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