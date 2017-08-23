Павел Погребняк: "Многие недооценивают ФНЛ, разница с РФПЛ не такая существенная"

Нападающий "Динамо" Павел Погребняк отметил, что, судя по первым турам чемпионата России, разница в уровне клубов премьер-лиги и ФНЛ не настолько существенна. По его словам, некоторые футболисты, в прошлом успешно выступавшие в ФНЛ, вызваны в национальную сборную России.

– На самом деле многие недооценивают уровень ФНЛ. Понятно, что лидеры премьер-лиги – "Зенит", ЦСКА и другие – стоят особняком, – цитирует "Р-Спорт" Погребняка. – Но если брать вторую восьмерку РФПЛ, то разница с теми, кто на ведущих позициях в ФНЛ, не такая существенная. Посмотрите: и "Динамо", и "Тосно", и "СКА-Хабаровск", которые были в прошлом сезоне в ФНЛ, смотрятся сейчас вполне достойно.

И даже если говорить о конкретных игроках, то Виталий Шахов и Антон Заболотный, проведшие сезон-2016/17 в ФНЛ, сейчас вызваны в сборную России, пускай это и экспериментальный состав.

Панченко тоже постоянно в поле зрения тренеров нашей национальной команды. Некоторые из тех, кто был на виду в ФНЛ в прошлом сезоне, подписали контракты с клубами РФПЛ. Например, (Александр) Трошечкин, признанный по итогам прошлого года лучшим молодым футболистом ФНЛ и игравший в "Факеле", подписал соглашение с "Тосно". Думаю, он имеет все шансы стать там одним из лидеров.