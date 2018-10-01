09:51 | Футбол — РПЛ

Павел Погребняк: "Миллионов в валюте мне уже не заработать. Просто хочу побеждать с "Уралом"

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Нападающий "Урала"  Павел Погребняк заявил, что перешел в екатеринбургский клуб не из-за денег. 34-летний форвард присоединился к "шмелям" 29 августа 2018 года, подписав 1-летний контракт.

Мотивация очень простая - хочу продолжить играть в футбол, - сказал Погребняк в интервью порталу e1.ru. - За эти пять месяцев, что прошли после травмы, я очень соскучился по игре. Я хочу еще играть, доказывать свою состоятельность. Надеюсь, еще одержать победы вместе с "Уралом", забить за эту команду голы.

У меня уже не будет денежного стимула. Мне уже далеко за тридцать, а потому миллионов в валюте мне уже не заработать. Так что для меня просто важно продолжать играть в футбол.

Последним клубом Погребняка был "Тосно", в составе которого он выиграл Кубок России. Сейчас форвард продолжает восстанавливаться после травмы ахилла. 

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