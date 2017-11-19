Павел Погребняк: "Месси или Роналду? Аршавин!"

Нападающий "Динамо" и бывший игрок "Зенита" Павел Погребняк во время чествования победителей чемпионата России 2007 года на стадионе "Санкт-Петербург" рассказал о том, что в его карьере не было матчей, за которые было бы стыдно. Напомним, петербуржцы выиграли у "Сатурна" (0:1) 11 ноября 2007 года и оформили первый титул в новейшей истории.
- У вас был матч, за который вам стыдно?
- Не припомню.
- Почему сборная России не может выиграть чемпионат мира?
- Может, не тех игроков вызывают?
- Кто сильнее - Месси, Роналду или Ибрагимович?
- Андрей Сергеевич Аршавин!
- Каково играть за клуб, который непопулярен даже в Москве?
- Не хотел бы накалять градус... Кстати, я даже сюда боялся прийти из-за этого.
- (Голос из зала) Паша, мы тебя любим!
- Спасибо! (Гоша ЧЕРНОВ)
ЗлобныйЖиртрест
Мозги пропил совсем
18:03
nik27772
КВИНСИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17:56
shpasic
боялся прийти?
17:54
Табунщик Вернулся
Видно у Погребняка, мозоль, от сидения на лавочке, переместился в мозг
17:45
marksan
У Паши мозги совсем сдвинулись! Сейчас время быстрых игроков, а не тупых столбов! А Шава всё прогулял по бабам!
17:42