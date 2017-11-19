Павел Погребняк: "Месси или Роналду? Аршавин!"

Нападающий "Динамо" и бывший игрок "Зенита" Павел Погребняк во время чествования победителей чемпионата России 2007 года на стадионе "Санкт-Петербург" рассказал о том, что в его карьере не было матчей, за которые было бы стыдно. Напомним, петербуржцы выиграли у "Сатурна" (0:1) 11 ноября 2007 года и оформили первый титул в новейшей истории.

- У вас был матч, за который вам стыдно?

- Не припомню.

- Почему сборная России не может выиграть чемпионат мира?

- Может, не тех игроков вызывают?

- Кто сильнее - Месси, Роналду или Ибрагимович?

- Андрей Сергеевич Аршавин!

- Каково играть за клуб, который непопулярен даже в Москве?

- Не хотел бы накалять градус... Кстати, я даже сюда боялся прийти из-за этого.

- (Голос из зала) Паша, мы тебя любим!

- Спасибо! (Гоша ЧЕРНОВ)