17:23 | Футбол — РФПЛ

Павел Погребняк: "Месси или Роналду? Аршавин!"

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Нападающий "Динамо" и бывший игрок "Зенита" Павел Погребняк во время чествования победителей чемпионата России 2007 года на стадионе "Санкт-Петербург" рассказал о том, что в его карьере не было матчей, за которые было бы стыдно. Напомним, петербуржцы выиграли у "Сатурна" (0:1) 11 ноября 2007 года и оформили первый титул в новейшей истории.

- У вас был матч, за который вам стыдно?

- Не припомню.

- Почему сборная России не может выиграть чемпионат мира?

- Может, не тех игроков вызывают?

- Кто сильнее - Месси, Роналду или Ибрагимович?

- Андрей Сергеевич Аршавин!

- Каково играть за клуб, который непопулярен даже в Москве?

- Не хотел бы накалять градус... Кстати, я даже сюда боялся прийти из-за этого.

- (Голос из зала) Паша, мы тебя любим!

- Спасибо! (Гоша ЧЕРНОВ)

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КОММЕНТАРИИ (6)
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ЗлобныйЖиртрест

Мозги пропил совсем

18:03

nik27772

КВИНСИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

17:56

shpasic

боялся прийти?

17:54

Табунщик Вернулся

Видно у Погребняка, мозоль, от сидения на лавочке, переместился в мозг

17:45

marksan

У Паши мозги совсем сдвинулись! Сейчас время быстрых игроков, а не тупых столбов! А Шава всё прогулял по бабам!

17:42