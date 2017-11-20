14:36 | Футбол — РФПЛ

Павел Погребняк готов ночевать на стадионе "Зенита"

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Нападающему "Динамо" Павлу Погребняку, ранее выступавшему за "Зенит", очень понравилась новая арена петербургского клуба. На вопрос журналиста: "Как вам стадион?" – футболист, задумавшись на несколько секунд, ответил: "Ну, мне кажется, я бы ночевал здесь".

Напомним, что вчера на стадион "Санкт-Петербург" был приглашен весь чемпионский состав клуба 2007 года.

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КОММЕНТАРИИ (5)
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SpaMan

Гоните Дзюбу и Пашу берите. Дешевле всяко, голов столько же будет

15:39

merniloskut

Сущность бездомника-наёмника по всей абсер...ватории!))

15:37

Комс

бомжи, как они есть

15:37

otradny

Бездарь...позорник...брал бы пример с Шалавина

15:28

kvadrocopter

За 2 млн. сидит на лавке, интересно сколько хочет за ночевки.

15:11