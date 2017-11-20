Павел Погребняк готов ночевать на стадионе "Зенита"

Нападающему "Динамо" Павлу Погребняку, ранее выступавшему за "Зенит", очень понравилась новая арена петербургского клуба. На вопрос журналиста: "Как вам стадион?" – футболист, задумавшись на несколько секунд, ответил: "Ну, мне кажется, я бы ночевал здесь".

Напомним, что вчера на стадион "Санкт-Петербург" был приглашен весь чемпионский состав клуба 2007 года.

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