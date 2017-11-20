Павел Погребняк готов ночевать на стадионе "Зенита"

Нападающему "Динамо" Павлу Погребняку, ранее выступавшему за "Зенит", очень понравилась новая арена петербургского клуба. На вопрос журналиста: "Как вам стадион?" – футболист, задумавшись на несколько секунд, ответил: "Ну, мне кажется, я бы ночевал здесь".
Напомним, что вчера на стадион "Санкт-Петербург" был приглашен весь чемпионский состав клуба 2007 года.
Павел Погребняк – о стадионе @spb_stadium 😂🤣 #Чемпионы10ЛетСпустя pic.twitter.com/4B8oHGGBZ1– "Санкт-Петербург" (@spb_stadium) 20 ноября 2017 г.
SpaMan
Гоните Дзюбу и Пашу берите. Дешевле всяко, голов столько же будет
15:39
merniloskut
Сущность бездомника-наёмника по всей абсер...ватории!))
15:37
Комс
бомжи, как они есть
15:37
otradny
Бездарь...позорник...брал бы пример с Шалавина
15:28
kvadrocopter
За 2 млн. сидит на лавке, интересно сколько хочет за ночевки.
15:11