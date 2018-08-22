Павел Погребняк: "Думаю отправить жену на трансфер, если она придет позже девяти"

Экс-нападающий "Зенита", "Динамо" и "Тосно" Павел Погребняк иронично прокомментировал занятость своей жены, заявив, что "отправит ее в другой клуб", если она придет домой после девяти.

- Думаю отправить жену на трансфер, если она придет позже девяти, - сказал Погребняк в программе AGENTSHOW. - Мы ее отправим в другой клуб.

- Если мне дадут хорошие премиальные, я сама уйду, - ответила супруга Павла Мария.

Мария Погребняк также заявила, что "не вылезает с кухни", в ответ на вопрос о занятости жены футболиста.

- Я просто не вылезаю с кухни, я кухарю каждый день. И во время сборов тоже. Даже ногти сломала. Детей в школу везу, борщи варю - работа 24 часа, - сказала супруга футболиста.

Напомним, Погребняк в минувшем сезоне выступал за "Тосно", в составе которого выиграл Кубок России.

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