Павел Погребняк: "Долги "Тосно" перед игроками - 60 миллионов рублей"

Нападающий Павел Погребняк сообщил, что задолженность "Тосно" перед футболистами составляет 60 миллионов рублей. Погребняк выступал за "Тосно" вторую половину прошлого сезона. Клуб завоевал Кубок России, победив в финале "Авангард" (1:0), после чего прекратил существование и 19 июля был признан банкротом.

- "Тосно" ни с кем из ребят не рассчитался. Пришло письмо из прокуратуры всем, клуб объявили банкротом, задолженность – 60 миллионов рублей, - цитирует "Р-Спорт" Погребняка. - Будем продолжать бороться, это наши деньги, мы их кровью заработали, ценой травм даже. У всех есть семьи, никто от них не откажется. 60 миллионов рублей – это долг на всю команду? Да.