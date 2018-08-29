Павел Погребняк: "Бывшим игрокам "Тосно" должны около 150 миллионов рублей"

Новичок "Урала" Павел Погребняк в интервью "СЭ" рассказал о ситуации с долгами его бывшего клуба "Тосно" по зарплате. Команда из Ленинградской области после завершения сезона-2017/18 прекратила существование из-за финансовых проблем.

– Что происходит с "Тосно"? С вами говорят о долгах?

– Вообще ничего не происходит. Складывается впечатление, что все бывшее руководство умерло вслед за клубом.

– Перед командой огромная задолженность?

– Я бы так не сказал. Насколько я знаю, порядка 150 миллионов рублей. Это не точная цифра, но она близка к реальности.

– Верите, что сможете все вернуть?

– Во всяком случае надеемся и приложим усилия, чтобы получить заработанное. Потому что все это, мягко говоря, некрасиво. (Андрей СИЗЯКИН)

Полная версия интервью Павла Погребняка