Павел Погребняк: "Будем работать, чтобы перед Новым годом сыграть"

Нападающий Павел Погребняк в интервью "СЭ" рассказал о своем восстановлении после травмы. По его словам, восстановление займет примерно 6-7 месяцев.

- Как проходит ваше восстановление?

- Есть положительная динамика. Но все равно пока продолжаю ходить на костылях, ведь травма очень серьезная. Однако все идет по плану, заживает. Будем работать, чтобы побыстрее вернуться в строй и уже перед Новым годом сыграть. В последних турах первой части с сезона я планирую уже выйти на поле.

- То есть должны поправиться в течение 6-7 месяцев?

- Срок восстановления примерно такой. Но надеюсь, что все пройдет даже быстрее. (Виталий АЙРАПЕТОВ)