Павел Нехайчик: "Для "Оренбурга" и ничья, и поражение были бы одинаковы"

Полузащитник "Оренбурга" Павел Нехайчик признался, что до последнего рассчитывал на победу в матче 23-го тура премьер-лиги с "Тереком" (2:1). Победный мяч "Оренбурга" был забит Заурбеком Плиевым в свои ворота на 89-й минуте после подачи Нехайчика.

– Счет 1:1 нас не устраивал. Что ничья, что поражение – одинаково, – отметил в интервью пресс-службе "Оренбурга" Нехайчик. – Была установка усилить игру, создать что-то впереди. Я подавал в штрафную в надежде, что кто-то ее завершит. Не так важно, кто именно замкнул подачу. Главное, что гол в ворота соперника случился, а свой или чужой его забил – не так важно.

Онлайн-трансляция матча "Оренбург" - "Терек"