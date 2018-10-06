Павел Могилевец: У "Рубина" в этом сезоне все матчи очень тяжелые"

Полузащитник "Рубина" Павел Могилевец после победы над "Уралом" (1:0) в 9-м туре РПЛ (1:0) отметил настырность соперника. По его словам, в таблицу смотреть пока рано.

- Очень сложная игра, - говорит Могилевец. - У нас в этом сезоне все такие. Мы начали хорошо, забили гол, но после перерыва игра поменялась. У "Урала было" много стандартных положений. Может быть, за счет этого они изменили ситуацию. Мы играли на результат. Все бились и отдавались. В такую игру довольно сложно входить, потому идет совсем другая борьба за мяч. В концовке мы перешли на другую схему. Я играл справа.

- Как оцените 4-е место в таблице?

- Пока не смотрим. Идем от матча к матчу. (Артур Еникеев)