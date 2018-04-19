Павел Могилевец: "Для меня "Рубин" – победа над "Барселоной" и Бердыев"

Полузащитник "Рубина" Павел Могилевец сказал, что переходя зимой в клуб из Казани, принял такое решение из-за возможности вновь поработать с Курбаном Бердыевым. Под его руководством хавбек в составе "Ростова" выиграл серебряные медали чемпионата России в сезоне-2015/16.

В 27-м туре чемпионата России в Казани встретятся нынешний и бывший клубы Могилевца.

– "Рубин" перед матчем с "Ростовом" отметит 60-летие. С чем или с кем у вас ассоциируется клуб?

– Во-первых, это команда, которая победила "Барселону" в 2009 году, - цитирует "Р-Спорт" Могилевца. - Тот матч я смотрел и очень радовался тому, что российский клуб выиграл у такого сильного соперника. Не так часто случаются такие победы. Она очень мне запомнилась. Во-вторых, это Курбан Бердыев и его тренерский штаб. При нем "Рубин" добивался своих лучших результатов. И третья ассоциация – рубиновый цвет.

– Есть мнение, что вы возвращались в "Рубин" именно к Бердыеву. Это так?

– Любой игрок идет всегда к тренеру. Если тренер им заинтересован, то есть смысл идти, а просто так редко кто-то переходит. Поэтому я здесь оказался.

21 апреля "Рубин" дома встретится с "Ростовом" в матче 27-го тура чемпионата России. Начало игры – 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.