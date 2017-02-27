Павел Могилевец: "Было сложно не играть полгода, надеюсь, что это не повторится"

Полузащитник "Ростова" Павел Могилевец, в первой части сезона выступавший за "Зенит", рад, что желто-синие договорились о его переходе. Хавбек подчеркнул, что хотел сменить клубную прописку еще во время летнего трансферного окна.

- Хотел вернуться еще летом, но тогда клубы не смогли договориться. Рад, что в итоге все разрешилось, - приводит пресс-служба дончан слова Могилевца. - Спасибо руководству "Ростова" и "Зенита" за то, что все закончилось благополучно. Естественно я следил за "Ростовом". Очень рад успехам клуба, все они закономерны.

Рад, что оказался здесь и хочу максимально помочь команде. Не важно, буду ли я играть с первых минут или выходить на замену. Я постараюсь дать "Ростову" все, что смогу и помогать партнерам.

Мое желание кажется понятным - футбол для меня стоит на первом месте. Не финансовые вопросы, а игра. Я понял, что нужен здесь. Было тяжело, когда не играл полгода. Но у меня такое уже случалось и надеюсь, что это не повторится.