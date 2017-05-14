Павел Могилевец: "Будет приятно сыграть против команды, где я начал карьеру"

Полузащитник "Ростова" Павел Могилевец в преддверии матча 28-го чемпионата России против "Рубина" отметил, что предстоящая встреча крайне важна для команды. Хавбек также подчеркнул, что в минувшей игре против "Арсенала" (0:1) ростовчан подвела реализация.

– В Туле создали очень много моментов, но подвела реализация, – цитирует клубная пресс-служба Могилевца. – Но это футбол, и наши конкуренты тоже оступились. Вся борьба за четвертое место еще впереди. Мы приложим максимум усилий, чтобы победить в оставшихся играх, а там увидим, как все сложится в турнирной таблице.

– Вы вышли на замену во втором тайме. Сложно было вступать в такую игру?

– Нет, все нормально. Постарался максимально помочь команде, участвовал в нескольких опасных атаках, но хотя бы сравнять счет мы так и не смогли. По этой причине есть некоторое разочарование.

– Почему у команды возникли такие сложности с реализацией моментов? Это случайность?

– В футболе случайностей не бывает. Например, где-то нам повезло, как в матче с "Уфой", а вот в этой игре... одна команда за всю встречу наносит один удар в створ, и залетает, а другая постоянно штурмует чужие ворота, создает семь моментов – и не может забить. Думаю, что не хватило спокойствия на завершающей стадии, так как торопились.

– Сегодня игра с "Рубином", за который вы когда-то выступали. Общаетесь с кем-нибудь из казанского клуба?

– У меня остались там знакомые ребята, поэтому будет приятно выйти на поле против клуба, где можно сказать, я начал свою взрослую футбольную карьеру. Буду рад увидеть всех, с кем играл.

– Воскресный матч станет последним домашним в нынешнем сезоне.

– Это очень важная игра, и мы постараемся сделать все, что от нас зависит, чтобы одержать победу. Уверен, что в команде нет ни одного человека, кто был бы равнодушен к результатам, и мы все выйдем биться до конца.

Отметим, что матч "Ростов" – "Рубин" состоится в воскресенье, 14 мая, и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.