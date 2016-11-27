Павел Мамаев: "Такого я не помню с далекого финала "МЮ" - "Бавария". Всех с победой"

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев после матча 15-го тура чемпионата России с "Зенитом" (2:1) отметил, что давно не видел такого сюжета в футбольной встрече. Напомним, что "быки" пропустили на 86-й минуте встречи, однако за оставшееся время смогли забить два мяча. Решающий гол на 90+4-й минуте ударом через себя забил полузащитник Торнике Окриашвили. Сам Мамаев не принимал участие в игре из-за травмы. По его словам, подобное случилось в известном финальном поединке Лиги чемпионов-1999, когда "Манчестер Юнайтед" вырвал победу у "Баварии" (2:1).

- Такого я не помню с далекого финала "МЮ" - "Бавария"! "Краснодар" - "Зенит" - 2:1. Всех с победой, - написал Мамаев в твиттере.