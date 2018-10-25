Павел Мамаев: "Сколько нам сидеть, чтобы поменялось общественное мнение?"

Хавбек "Краснодара" Павел Мамаев на встрече с первым зампредом комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных объединений и религиозных организаций Иваном Сухаревым заявил, что будет по-мужски выходить из сложившейся ситуации.

- Была ошибка, мы признаем, - цитирует Мамаева "МК". - Мы полностью идем навстречу следствию. Но это, увы, не отражается на мере пресечения, нас не отпускают. Зачем держать в СИЗО, отрывать от детей, от семьи? А нам дают понять, что так хочет общество.

Получается, что наш случай особый. Типа показательной порки. Но вся эта история - разве она только о нас с потерпевшими? И почему нас судят не в рамках закона, а с учетом общественного мнения? Сколько нам сидеть, чтобы оно поменялось? Три месяца? Полгода? Сколько будет достаточно, чтобы общество повернулось к нам лицом и стало нападать уже на следствие за то, что нас держат столько времени за решеткой?

Потерпевший чиновник Денис Пак заявил мне, что претензии ко мне не имеет. Он сказал на очной ставке, что я его не оскорблял и не бил. Но это почему-то не учитывается. В общем ждем пока общественное мнение изменится. Будем по-мужски выходить из ситуации в которую попали.

Напомним, Мамаев вместе с форвардом "Зенита" Александром Кокориным были взяты под стражу до 8 декабря за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка".

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