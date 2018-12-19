Павел Мамаев: "Сейчас появилось больше времени для общения с Богом"

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев​ считает себя верующим человеком, сообщает "Известия". 30-летний россиянин стал уделять больше времени общению с Богом в СИЗО.

– Меня крестили, когда мне было 3 года, – приводит слова Мамаева "Известия". – Можно сказать, с того дня я верующий человек. Но здесь, конечно, больше времени с Богом общаться.

30-летний хавбек "Краснодара" читает религиозную литературу в камере. Он не против того, чтобы ему присылали христианские книги.

Напомним, что Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.