Павел Мамаев: "Сейчас появилось больше времени для общения с Богом"

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев считает себя верующим человеком, сообщает "Известия". 30-летний россиянин стал уделять больше времени общению с Богом в СИЗО.
– Меня крестили, когда мне было 3 года, – приводит слова Мамаева "Известия". – Можно сказать, с того дня я верующий человек. Но здесь, конечно, больше времени с Богом общаться.
30-летний хавбек "Краснодара" читает религиозную литературу в камере. Он не против того, чтобы ему присылали христианские книги.
Напомним, что Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.
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https://iz.ru/825361/boris-klin/vashimi-molitvami-mamaev-i-kokorin-rasskazali-v-sizo-o-vere-v-boga?fbclid=IwAR3l5zKAvE2FxJ6f5bJvluupuJ67ARryS5jAw3S8moqw3HTtcm40sYAxNZw