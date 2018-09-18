Павел Мамаев: "С каждым годом становлюсь более взвешенным в поступках"

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, которому вчера исполнилось 30 лет, заявил, что с каждым годом он становится более опытным и взвешенным человеком.

- 30 лет - это значимая дата для любого футболиста, - сказал Мамаев в интервью клубной пресс-службе. - Это тот возраст, когда ты должен понимать и осознавать, что на каждой тренировке и в каждой игре нужно доказывать свою состоятельность. С каждым годом я становлюсь более опытным и взвешенным в игре и в поступках. Думаю, дальше будет еще лучше.

Игра с "Анжи"? Главное, что мы добились результата. С такими командами тяжело играть: они организованны и играют строго. От игры в Турции ждем только победы. Первая игра - та, в которой задается определенный задел для того, чтобы решить задачу выхода из группы.

"Краснодар" в Лиге Европы сыграет в группе J против "Акхисара", "Севильи" и "Стандарда". Первый матч "быки" проведут против "Акхисара" - он состоится в четверг, 20 сентября

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