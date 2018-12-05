Павел Мамаев: "Предварительного сговора не было. На видео это видно"

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в ходе заседания в Тверском районном суде Москвы, где рассматривается ходатайство о продлении срока ареста хавбека, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и приятеля Мамаева Александра Протасовицкого, заявил, что согласен на любую меру пресечения кроме ареста. Он также добавил, что никакого сговора в ходе инцидента не было.

- Нам вменяется группа лиц по предварительному сговору, - сказал Мамаев. - Но на видео видно, что нет никакого сговора, все было спонтанно. Кроме того, на очной ставке Пак сказал, что ко мне нет претензий. Мы сами пришли в ГСУ, сотрудничали со следствием, помогали искать свидетелей. Считаю надуманным и предвзятым отношением.

На протяжении 15 лет я занимался профессиональным спортом. Не являюсь рецидивистом и хулиганом. Я не скрываюсь. Согласен на любую меру пресечения кроме ареста. Мы не мешаем следствию! Вину с моей стороны что касается Соловчука я признаю частично. На имя Соловчука был открыт счет, на который я положил средства. На моем иждивении двое детей, я должен быть с ними. Мое отсутствие сказывается на их психике.

Дела братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого слушаются в одно время в одном зале. На заседании присутствует пресса и родственники футболистов - мать Кокорина мать Светлана, его отчим Кирилл Логинов, а также отец и Мамаева Константин и его супруга Алана.

Напомним, что игрокам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Кокорин и Мамаев помещены под стражу в столичное СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря. (Дмитрий Зеленов, Андрей Михайлов)

Кокорин и Мамаев выйдут на свободу? Заседание суда. Live!