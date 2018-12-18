Павел Мамаев: "Позвольте мне встретить Новый год с семьей"

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев в ходе рассмотрения в Мосгорсуде жалобы на продление срока ареста самого игрока, а также нападающего "Зенита" Александра Кокорина, брата форварда Кирилла Кокорина и друга полузащитника, детского футбольного тренера Александра Протасовицкого отметил, что следственные действия завершены и все экспертизы готовы. Он также попросил позволить ему встретить Новый год с семьей.

- Всем очевидно, что следственные действия завершены, - заявил Мамаев. - Все экспертизы готовы. Мы ничему помешать не можем – никаким действиям! Все вокруг это осознают. Мы никак не можем повлиять на следствие! Каждый из нас, в частности я, приносит свои извинения. Я компенсировал ущерб в размере 500 тысяч рублей.

Когда наносится малый вред здоровью, суд решает о штрафе 350 тысяч рублей. Мы сотрудничаем со следствием. В наших интересах, чтобы этот процесс завершился как можно быстрее. Мы не собираемся скрываться. Прошу обратить на это внимание и не оставлять меру пресечения. Позвольте мне встретить Новый год с семьей.

Напомним, что все четверо находятся в одной камере в СИЗО-2 "Бутырка" и выступают по видеосвязи.

Мамаев, Кокорины и Протасовицкий были заключены в СИЗО до 8 декабря по делу об избиении федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой. Впоследствии суд продлил их арест до 8 февраля.

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