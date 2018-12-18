Павел Мамаев: "Мое мнение: со стороны следствия сплошные шаблоны!"

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев готов компенсировать расходы, связанные с повреждением автомобиля, за рулем которого находился водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным, своим приятелем Александром Протасовицким и братом Кокорина Кириллом находится в СИЗО. Они были заключены в СИЗО до 8 декабря по делу об избиении федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также Соловчука. Впоследствии суд продлил их арест до 8 февраля. Мосгорсуд рассматривает жалобу адвокатов на продление срока ареста.

– Мое мнение: со стороны следствия сплошные шаблоны! – сказал Мамаев. – Все самые важные действия были завершены! Какая экспертиза машины? Я беру на себя все расходы, и по восстановлению автомобиля тоже. Мы не рецидивисты! Зачем нам тут? Стоимость ущерба 160 тысяч рублей – так решила экспертиза. Я их возмещу и добавлю еще за моральный ущерб. Уже всему обществу все ясно! Будем приезжать по первому требованию! (Дмитрий Зеленов)

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