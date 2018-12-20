Павел Мамаев: "Господь сказал: "Кто тут без греха?"

Полузащитник "Краснодара"​ Павел Мамаев признался, что сдал заграничный паспорт и возместил ущерб потерпевшим. Тем не менее, по его словам, есть люди, которые думают, что игрок может скрыться от правосудия за границей.

– И все равно говорят, что я могу скрыться от следствия, – цитируют "Известия" Мамаева. – Прямо вот отсюда скроюсь за границей и продолжу заниматься преступной деятельностью. Как будто я трех-четырех человек застрелил. Взять любого – что, ни у кого не было любовниц? Что, никто не дрался? Господь сказал: "Кто тут без греха?".

Напомним, что Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.