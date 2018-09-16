Павел Мамаев: "Гол рабоной?" Пришел к этому через тренировки и работу"

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев прокомментировал гол рабоной в матче седьмого тура чемпионата России с "Анжи" (4:0). Видео с голом можно посмотреть здесь.

- Как и в любом моменте, надо тренироваться, чтобы к этому прийти. Пришел к этому решению через тренировки, через работу, - сказал Мамаев в эфире телеканала "Матч Премьер". - Я сейчас играю немного на другой позиции по сравнению с тем временем, когда у нас был Федор Смолов. Так что с его уходом мои функции немного поменялись.

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