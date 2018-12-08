23:05 8 декабря | Футбол — РПЛ

Павел Мамаев: "Дальше планируем сидеть и ждать свободы"

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Полузащитник "Краснодара"  Павел Мамаев заявил, что не испытывает проблем со здоровьем, находясь в СИЗО. 30-летний хавбек также добавил, что продолжает тренироваться.

- У меня все хорошо, - приводит текст письма Мамаева "Комсомольская правда". - Спасибо большое за письмо! Здоровье тоже хорошо, а тренировок достаточно в целом. Дальше планируем сидеть и ждать свободы. Все рано или поздно закончится.

- Да все нормально, спасибо за письмо, - так ответил нападающий "Зенита"  Александр Кокорин.

- Да ладно, все хорошо. Все живы, здоровы - это самое главное, - написал младший брат Кокорина Кирилл. - Расстраиваться из-за этих людей не хотим. Мы справимся, а вот их совесть... сомневаюсь! Дальше будем работать и стараться что-то делать. Просто так нас не сломать! Всем добра! Спасибо!

НапомнимМамаев и братья Кокорины были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Недавно суд продлил арест футболистам до 8 февраля 2019 года.

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https://www.kp.ru/daily/26918.7/3964280/

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