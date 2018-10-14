01:10 14 октября | Футбол — РПЛ
Газета № 7760, 15.10.2018
Статья опубликована в газете под заголовком: «Павел Мамаев: "Никому не пожелаю здесь оказаться"»

Павел Мамаев: "Ахмат"? Пока занят текущей ситуацией, никому не пожелаю здесь оказаться"

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Полузащитник Павел Мамаев отметил, что сожалеет о своем поступке, за который попал в СИЗО. Футболист вместе с Александром Кокориным и друзьями избил трех человек в Москве.

Также он подчеркнул, что пока не задумывается о продолжении карьеры. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил футболстам перейти в "Ахмат" после освобождения. 

- Жду сейчас адвоката, он придет в понедельник, - приводит "Дождь" слова Мамаева. - Я сожалею о поступке, о чем сказал в суде. Пока нахожусь здесь, состояние нормальное, жизнь продолжается.

"Ахмат"? Пока занят текущей ситуацией, никому не пожелаю здесь оказаться.

 

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Дополнительная информация

https://tvrain.ru/news/mamaev_i_kokorin_o_pervyh_dnjah_v_sizo-473253/

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Газета № 7760, 15.10.2018
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