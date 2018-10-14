Павел Мамаев: "Ахмат"? Пока занят текущей ситуацией, никому не пожелаю здесь оказаться"

Полузащитник Павел Мамаев отметил, что сожалеет о своем поступке, за который попал в СИЗО. Футболист вместе с Александром Кокориным и друзьями избил трех человек в Москве.

Также он подчеркнул, что пока не задумывается о продолжении карьеры. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил футболстам перейти в "Ахмат" после освобождения.

- Жду сейчас адвоката, он придет в понедельник, - приводит "Дождь" слова Мамаева. - Я сожалею о поступке, о чем сказал в суде. Пока нахожусь здесь, состояние нормальное, жизнь продолжается.

"Ахмат"? Пока занят текущей ситуацией, никому не пожелаю здесь оказаться.