Павел Комолов: "В Польше на моей машине написали слово "грязнуля"

Полузащитник "Амкара" Павел Комолов рассказал о своих воспоминаниях о Польше. Игрок выступал за "Белхатув" на правах аренды в 2011 году.

– В Польше, как и в других странах, у меня не было таких проблем, ни один поляк не пострадал, - приводит Prof-Sport Company слова Комолова. - Разве что на тренировках любили покричать, но я спокойно относился. Если надо – посылал подальше.

Был еще один случай, когда на моей грязной машине пальцем было написано слово, которое при переводе гуглом нас с женой ужаснуло. Позже, несколько раз встретив это слово на других машинах, я более плотно занялся переводом. Оказалось, что слово означает лишь "грязнуля".

Так что в целом поляки – приятные ребята. Атмосфера в коллективе была отличная, по крайней мере во время моего первого пребывания в "Белхатуве".