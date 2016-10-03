Павел Комолов: "В матче "Уфа" - "Амкар" было больше борьбы, чем футбола"

Полузащитник "Амкара" Павел Комолов уверен, что результат матча 9-го тура чемпионата России с "Уфой" (1:1) является справедливым. По его словам, в этой встрече было больше борьбы, чем футбола.

- Недоволен результатом, - приводит пресс-служба пермяков слова Комолова. - Конечно, хотелось выиграть, как и в любой игре. Не сказал бы, что у нас игра получилась, но при счете 1:1 мы имели неплохие моменты и возможность убежать в контратаку. Могли победить, но, думаю, что результат на табло справедлив.

Мне показалось, что в сегодняшнем матче было больше борьбы, чем футбола в исполнении двух команд. Мне кажется, что в нашем чемпионате нет откровенно слабых команд. Мы знали, что не будет легко. Вообще, просто не будет ни с кем.