08:37 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Павел Комолов: "В матче "Уфа" - "Амкар" было больше борьбы, чем футбола"

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Полузащитник "Амкара" Павел Комолов уверен, что результат матча 9-го тура чемпионата России с "Уфой" (1:1) является справедливым. По его словам, в этой встрече было больше борьбы, чем футбола.

- Недоволен результатом, - приводит пресс-служба пермяков слова Комолова. - Конечно, хотелось выиграть, как и в любой игре. Не сказал бы, что у нас игра получилась, но при счете 1:1 мы имели неплохие моменты и возможность убежать в контратаку. Могли победить, но, думаю, что результат на табло справедлив.

Мне показалось, что в сегодняшнем матче было больше борьбы, чем футбола в исполнении двух команд. Мне кажется, что в нашем чемпионате нет откровенно слабых команд. Мы знали, что не будет легко. Вообще, просто не будет ни с кем.

Дополнительная информация

http://www.fc-amkar.org/video/show/29084/

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