Павел Колобков: "Профессиональные лиги требуют оздоровления"

Министр спорта России Павел Колобков в интервью "Известиям" отметил, что профессиональным лигам необходимо финансовое оздоровление. По его словам, КХЛ движется верно в этом вопросе.

— Возможно ли построение в России полноценной футбольной экономики (сервис на стадионах, увеличение зрелищности футбольных матчей, самоокупаемые клубы)?

— Опыт ряда стадионов говорит о том, что это не только возможно, но и осуществимо. Мы внимательно изучаем этот вопрос, обсуждаем его с коллегами и различными экспертами, постоянно проводим совещания с руководителями арен. Все понимают, что должна быть разработана такая маркетинговая программа, которая позволит привлечь максимальное количество зрителей на стадион. Есть много различных моделей привлечение денег в футбол.

— Вы не удивлены, что при этом многие футбольные клубы теряют свой профессиональный статус? Летом наш футбол лишился двух клубов, выступающих в высшем дивизионе, – "Амкара" и "Тосно"...

— Профессиональные лиги требуют оздоровления. В том числе и финансовое. Многое зависит от профессионализма менеджеров и тех правил игры, которые устанавливаются федерациями и спортивными лигами. Например, КХЛ, на мой взгляд, движется в правильном направлении. У них есть план, направленный на оздоровление финансовой ситуации, создание равных условиях для всех клубов лиги. Это займет какое-то время, но первые шаги уже сделаны. РПЛ также надо озаботиться этим вопросом. Возможно, вернуться к идее финансового регламента. Мы не должны терять клубы, которые являлись гордостью своих регионов. Пока мы находимся на переходном этапе развития в игровых видах спорта, и постепенно ситуация будет выправляться.