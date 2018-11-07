Павел Колобков: "Продажа пива никак не повлияет на поведение болельщиков"

Министр спорта РФ Павел Колобков высказал свою точку зрения на возможность продажи пива на стадионах во время матчей. Он считает, что это не окажет негативное влияние на поведение болельщиков.

- Я думаю, что вопрос пива надо обсуждать в комплексе с вопросами наследия стадионов, обеспечения безопасности проведения спортивных матчей, - цитирует Колобкова ТАСС. - Например, есть опыт продажи пива во время матчей Лиги чемпионов и чемпионата мира, положительный опыт. Поэтому, безусловно, продажа пива никак не влияет на поведение тех же болельщиков. Положительный опыт чемпионата мира говорит о том, что в принципе все возможно.

Вице-премьер РФ Ольга Голодец ранее заявила, что правительство до конца сентября примет решение о возобновлении продажи пива на стадионах.

Все о чемпионате России – здесь.