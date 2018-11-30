Павел Колобков: "Факт проблем у "Анжи" очень нехороший, этим нужно заниматься. Надо, чтобы каждый обрабатывал на своем уровне"

Министр спорта России Павел Колобков во время визита в редакцию "СЭ" высказался по поводу финансовых проблем махачкалинского "Анжи". Дагестанский футбольный клуб испытывает большие трудности с финансированием. Игроки команды неоднократно заявляли, что в этом сезоне ни разу не получали полноценную зарплату. Ходят разговоры о том, что если "Анжи" не сможет найти спонсора, то клуб будет вынужден сняться с чемпионата России, что станет первым случаем в истории премьер-лиги.

– Нужно сделать так, чтобы клубы, выходящие в премьер-лигу оценивали свою экономику, – сказал Колобков во время разговора с журналистами "СЭ". – Конечно, это проблема, конечно, не хочется, чтобы команда снялась с чемпионата. Но все-таки это профессиональный клуб, профессиональная лига. Значит, они коммерческие и сами должны заниматься своими финансами, думать о привлечении зрителей, работе со спонсорами. Если клуб этим не занимается, почему мы всем миром должны его спасать? Это неправильно.

С другой стороны, профессиональный спорт – зрелище, это верхняя ступенька спорта высших достижений. Без профессионального спорта невозможно представить все этапы спортивной подготовки и тех 3 миллионов детей, которые сейчас занимаются в нашей системе. С этой точки зрения факт проблем у "Анжи" очень нехороший, этим нужно заниматься. Но кто это будет делать за руководство этого профессионального клуба? Нужно думать, кто может стать спонсором, искать варианты решений, идти к руководству региона.

Я понимаю, министерство спорта несет ответственность за все, что происходит в индустрии. Но все-таки давайте сделаем так, чтобы каждый отрабатывал на своем уровне. Есть профессиональная лига, есть федерация футбола, каждый работает в своей зоне ответственности. В данный момент финансовые проблемы – вопрос непосредственно профессионального клуба и лиги, которая должна сделать так, чтобы все находились в равных условиях, – заключил министр.