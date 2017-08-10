Павел Кириллов: "Дзагоев - эталон российского футболиста"

Полузащитник молодежной команды "Урала" Павел Кириллов выразил мнение, что хавбек ЦСКА Алан Дзагоев является лучшим современным российским футболистом. По его словам, он - один из сильнейших игроков центральной зоны в премьер-лиге.

- В последнее время очень часто наблюдаю за игрой Алана Дзагоева. Считаю, что Дзагоев - это эталон российского футболиста, - приводит пресс-служба екатеринбуржцев слова Кириллова. - Сказать, что кого-то считаю самым-самым, то такого игрока нет. Мне просто нравится следить за Аланом, потому что тот играет на моей позиции. Благодаря ему черпаю что-то новое для себя. В центральной зоне это один из самых сильных футболистов в России.