09:51 | Футбол — РФПЛ

Павел Кириллов: "Дзагоев - эталон российского футболиста"


Полузащитник молодежной команды "Урала" Павел Кириллов выразил мнение, что хавбек ЦСКА Алан Дзагоев является лучшим современным российским футболистом. По его словам, он - один из сильнейших игроков центральной зоны в премьер-лиге.

- В последнее время очень часто наблюдаю за игрой Алана Дзагоева. Считаю, что Дзагоев - это эталон российского футболиста, - приводит пресс-служба екатеринбуржцев слова Кириллова. - Сказать, что кого-то считаю самым-самым, то такого игрока нет. Мне просто нравится следить за Аланом, потому что тот играет на моей позиции. Благодаря ему черпаю что-то новое для себя. В центральной зоне это один из самых сильных футболистов в России.

Дополнительная информация

http://www.fc-ural.ru/main/news/review/6182/

Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 5-й тур
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