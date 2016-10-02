19:48 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Павел Голышев: "Томь" обещает погасить все в ноябре. Но будем ли мы терпеть?"

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Нападающий "Томи" Павел Голышев прокомментировал тяжелую финансовую ситуацию в клубе. Игроки четыре месяца не получают зарплату.

- Игроки "Томи" могут бойкотировать матч с "Оренбургом" и не выйти на тренировки?

- Нет, пока так вопрос не стоит. Во всяком случае, с ребятами не обсуждали это еще. Сейчас будет перерыв на матч сборной. Все разъехались.

- То есть с "Оренбургом" сыграете?

- Да сыграем, конечно.

- Что говорит руководство?

- Обещали погасить долги в ноябре. Но будем ли мы терпеть до этого времени…

- Вам должны за четыре месяца?

- Июнь, июль, август и сентябрь. Да, за четыре.

- Генеральный директор клуба просит потерпеть?

- Ну а что он еще может сказать?

- И будете терпеть?

- Посмотрим. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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