Павел Аликин: "После первого гола "Уфа" смогла мобилизоваться и добавить, мы были уверены в своих силах"

Защитник "Уфы" Павел Аликин после победы над "Ахматом" (3:2) в матче 4-го тура чемпионата России отметил, что после пропущенного гола на 48-й минуте команда собралась и перехватила инициативу. Он также подтвердил, что уфимцы иногда играют слишком закрепощено.

– До пропущенного нами гола игра была достаточно равная, затем все собрались, каждый чуть прибавил в движении, в контроле мяча, и перехватили инициативу, – цитирует пресс-служба Федерации футбола и мини-футбола РБ Аликина. – Забили три гола подряд и думаю, заслуженно выиграли. К сожалению, в концовке пропустили необязательный гол, а так победа по делу.

– Показалось, что вы забили спиной к воротам?

– Подача у Стоцкого выдалась хорошая, сильная, я только подставил голову, а там особо не видел, куда мяч летит. Хорошо, что вышло все так и удалось забить.

– Вам не кажется, что "Уфа" слишком закрепощено играет?

– Немного такого есть, но и "Ахмат" не особо вперед рвался, также играл с оглядкой на свои ворота, друг к другу присматривались.

– Этот мяч позволит "Уфе" где-то играть первым номером?



– Думаю, сегодня мы даже больше владели инициативой, играли первым номером. Каждый матч по-своему складывается, как дает играть соперник. Мы можем быть и ведущими, и ведомыми, это непринципиально. Результат на первом месте.

– Сысуев не первый раз забивает, выходя со скамейки. Он ваш джокер?

– Это мастер, как сказал главный тренер, вышел и забил. Его и выпускают, чтобы он усилил игру.

– После первого гола чувствовали, что дожмете "Ахмат"?

– Это повлияло на нашу реакцию, смогли мобилизоваться и добавить, мы были уверены. "Ахмат" забил очень простой гол, там неудачно скинули наши игроки.

Трансляция матча "Уфа" - "Ахмат" // Три гола за шесть минут. Все мячи "Уфы" в ворота "Ахмата"