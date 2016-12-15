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Павел Аликин: "Хотелось бы поработать полный сезон с Гончаренко"

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Защитник "Уфы" Павел Аликин признался, что хотел бы поработать с Виктором Гончаренко до конца сезона. Белорусский специалист перебрался в ЦСКА, где сменил Леонида Слуцкого.

– Слухи ходили в конце первой части сезона, особо не обращали внимание, – сказал в эфире "Башкортостан 24" Аликин. – Но это уже решение руководства. Виктор Михайлович недавно написал сообщение в нашей группе футбольного клуба, где со всеми попрощался и пожелал удачи. Когда он подписывал контракт, был пункт, что он может уйти в ЦСКА. Недаром же этот пункт был. Хотелось бы поработать полный сезон с Виктором Михайловичем, провести зимний отрезок и подготовиться. Но думаю, что тот отрезок, что мы провели, был успешным.

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