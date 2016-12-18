Пауревич вернется в "Уфу"

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что полузащитник "Хаддерсфилда" Иван Пауревич с большой долей вероятности вернется в команду. Хорват выступал в составе уфимского клуба с 2014 по 2016 год. За это время провел 61 матч. В июне подписал трехлетний контракт с англичанами, но выходил на поле всего два раза.

- Если говорить именно по Пауревичу, то идут переговоры с английским клубом, и мы надеемся, что все решим до конца года, - приводит ТАСС слова Газизова. - Могу сказать, что с большой долей вероятности он будет в "Уфе" на полноценном контракте Его приобретение - это одна из вариаций замены Виктора Васина, хотя помимо этого будем еще искать защитника.