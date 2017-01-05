Пауревич присоединится к "Уфе" на кипрском сборе

Полузащитник "Хаддерсфилда" Иван Пауревич примет участие в первом учебно-тренировочном сборе "Уфы" в 2017 году, который состоится с 11 по 22 января на Кипре, информирует клубная пресс-служба. Хорват выступал в составе уфимского коллектива с 2014 по 2016 год. За это время провел 61 матч. В июне подписал трехлетний контракт с англичанами, но выходил на поле всего два раза.

Ранее генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что Пауревич с большой долей вероятности вернется в команду.