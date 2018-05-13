Паулу Фонсека: "В ближайшие дни вы все узнаете насчет моего будущего"

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека после завоевания командой титула чемпионов Украины заявил, что скоро объявит о том, где он будет работать в следующем сезоне. Ранее стало известно, что португалец входит в число кандидатов на работу с "Зенитом".

- В ближайшие дни вы все узнаете насчет моего будущего, - цитирует Фонсеку "Террикон". - Я счастлив здесь, ведь мы выигрываем все. Мне нравится здесь жить, нравится клуб и его работники. Но через несколько дней вы узнаете новости. Посвящаю победу всем, кто работал с нами.

В шорт-листе руководства "Зенита", кроме тренера "Шахтера", значатся Маурицио Сарри ("Наполи"), Хорхе Сампаоли (сборная Аргентины), Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт") и Сергей Семак ("Уфа").