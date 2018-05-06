Паулу Барбоза: "Всех, кто сомневался в Эдере, нужно спросить, что о нем думают сейчас"

Известный португальский агент Паулу Барбоза заявил, что его клиент, форвард "Локомотива" Эдер доказал, что клуб не зря его подписал. Португалец стал автором победного мяча в матче 29-го тура чемпионата России против "Зенита" (1:0). Благодаря победе "Локо" оформил чемпионский титул.

– Эдер заслужил тот самый, золотой, гол в ворота "Зенита"?

-Конечно. Он оказался в нужное время в нужном месте и справился со своей задачей – забивать голы.

– Почему ему удается забивать именно золотые мячи?

-Действительно, он забил такой же важный мяч, как в финале Евро-2016. Я не думаю, что это происходит случайно. Знаю Эдера, он может преодолевать трудные ситуации. Нисколько не удивлен, что именно этот форвард стал человеком, повлиявшим на результат в матче с "Зенитом". Как я и говорил ранее в интервью "СЭ", Эдеру будет легче играть во второй половине сезона. Он впервые в жизни приехал играть в российский чемпионат, прошел период адаптации и сейчас набрал оптимальные кондиции.

– Было много сомневающихся в том, что Эдер нужен "Локомотиву". Дмитрий Селюк, например, говорил, что португалец не оправдывает потраченных на него средств. Ваше мнение по этому поводу?

-Не знаю, насколько дорогим для "Локомотива" является Эдер, это вопрос к руководству клуба. Всех, кто сомневался в Эдере, в том числе Селюка, нужно теперь спросить, что они думают о футболисте, который забил решающий гол сезона. Мне кажется, Эдер все доказал в матче с "Зенитом".

– Контракт Эдера заканчивается, стоит ли "Локомотиву" заключать новое соглашение с нападающим?

– Вопрос к руководству "Локомотива". Я могу лишь сослаться на слова Юрия Семина. Тренер сказал, что Эдер достоин того, чтобы продолжать выступления за "Локомотив". Палыч лучше всех знает состояние своих футболистов, Сёмину можно доверять в данном вопросе. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Все о чемпионате России по футболу