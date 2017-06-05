Паулу Барбоза: "У Измайлова есть варианты в России"

Известный португальский агент Паулу Барбоза в интервью "СЭ" рассказал, что бывший полузащитник "Краснодара" и сборной России Марат Измайлов может продолжить карьеру в чемпионате России. Он добавил, что новости по 34-летнему игроку появятся в ближайшее время.

В марте "быки" объявили о расторжении контракта с Измайловым по обоюдному согласию сторон. В прошедшем сезоне он принял участие в семи матчах чемпионата России и забил один мяч.

– Как дела у Марата Измайлова? - вопрос Барбозе.

– У него все хорошо. В ближайшее время будут новости.

– Он возвращается на поле?

– Да. Есть варианты в России.

– Премьер-лига?

– Давайте подождем немного, все узнаете. (Сергей АСТАХОВ)

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