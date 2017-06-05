Паулу Барбоза: "У Измайлова есть варианты в России"

Известный португальский агент Паулу Барбоза в интервью "СЭ" рассказал, что бывший полузащитник "Краснодара" и сборной России Марат Измайлов может продолжить карьеру в чемпионате России. Он добавил, что новости по 34-летнему игроку появятся в ближайшее время.
В марте "быки" объявили о расторжении контракта с Измайловым по обоюдному согласию сторон. В прошедшем сезоне он принял участие в семи матчах чемпионата России и забил один мяч.
– Как дела у Марата Измайлова? - вопрос Барбозе.
– У него все хорошо. В ближайшее время будут новости.
– Он возвращается на поле?
– Да. Есть варианты в России.
– Премьер-лига?
– Давайте подождем немного, все узнаете. (Сергей АСТАХОВ)
coxo
в ростов .теперь там всех никому не нужных принимать будут.
13:45
SWED
Конечно спасибо за помощь. Но как-то утомило с Маратом. То играем, то не играем.....
13:40