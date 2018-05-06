Паулу Барбоза: "Надеюсь, договоримся с "Локомотивом" по Фернандешу"

Известный агент Паулу Барбоза выразил надежду, что его клиент Мануэл Фернандеш подпишет новый контракт с "Локомотивом". Хавбек выступает в "Локо" с 2014 года. В текушем сезоне он отметился 14 голами и 8 передачами в 40 играх во всех турнирах и помог клубу завоевать титул чемпиона страны.

– Какова ситуация с продлением контракта Мануэла Фернандеша с "Локомотивом"?

– Надеюсь, в ближайшее время сможем обо всем договориться и заключить соглашение. Самое главное – и Фернандеш, и "Локомотив" заинтересованы в продолжении сотрудничества.

– У "Локомотива" довольно возрастная команда. Фарфану, Фернандешу, Ари, Денисову, Тарасову – за 30 лет. Что делать?

– Вы знаете, у нас, в Португалии, как и во многих других западноевропейских странах, не принято судить о футболисте в первую очередь по его возрасту. Мы смотрим не в паспорт, а на действия на поле. Смотрим, какой объем работы может выполнять тот или иной футболист. В хорошей команде должен быть микст из перспективных и опытных футболистов. В "Локомотиве", как мне видится, стремятся собирать состав именно по такому принципу. (Иван ТОРОПЦЕВ)

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