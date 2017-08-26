Паулу Барбоза: "Меня очень удивляет, что "Зенит" может отпустить Дзюбу. О чем думает Манчини?"

Португальский агент Паулу Барбоза отметил, что пара нападающих Эдер – Артем Дзюба могла бы принести "Локомотиву" большую пользу. При этом он подчеркнул, что даже этих футболистов не хватит железнодорожникам в борьбе за чемпионство.

- Ходили разговоры, что "Локо" мог до конца трансферного окна арендовать Дзюбу. Понимаете, почему выбрали Эдера, а не форварда "Зенита"?

- Сложно говорить о тех вещах, которые не произошли. А, возможно, и не произойдут. Дзюба - великолепный футболист, который способен усилить "Локо". Меня очень удивляет, что "Зенит" его может отпустить. О чем думает Манчини?

- Видимо, Дзюба не вписывается в схему игры итальянца.

- Не знаю... Думаю, многое может упереться в зарплату Дзюбы. Ее сложно потянуть. Гораздо целесообразнее в таком случае арендовать Эдера. Дзюба гораздо дороже.

- Но по футбольным качествам Эдер же уступает Дзюбе?

- Мне кажется, неправильно сравнивать этих футболистов. Они же не играли еще вместе. Теоретически Дзюба более адаптирован к российскому футболу, к "Локомотиву". Но потянет ли клуб его зарплату? Приобрести Дзюбу - мне кажется, это какая-то фантазия.

- Но ведь при аренде клубы могут пополам платить зарплату Дзюбе.

- Ок. Если Дзюба и Эдер вместе будут играть в "Локомотиве" в этом сезоне, команду Семина ждут серьезные успехи.

- Даже чемпионство?

- Нет. Вот в чемпионстве я сомневаюсь. Все-таки у "Локо" хватает кадровых проблем, ощущается дефицит футболистов. И все, что сейчас происходит - это, безусловно, заслуга Семина. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Барбозы