Паулу Барбоза: "Измайлов - человек в футляре"

Агент Паулу Барбоза в интервью "СЭ" отметил, что Марат Измайлов в 2010 году почти вренулся в "Локомотив" из "Спортинга". Клубы уже договорились о трансфере, игрок прошел медосмотр, но затем резко изменил свое мнение и остался в Португалии.

– Сколько раз к возвращению в "Локомотив" был близок Измайлов?

– Самый реальный вариант возник зимой 2010-го. Подробности этой истории не афишировались. Наумов был президентом "Локомотива", Семин – тренером. Измайлов еще играл за "Спортинг". Клубы уже обо всем договорились, Марат тайно прошел медосмотр в Риме. И вдруг огорошил: "Извини, Паулу, я не поеду".

– Почему?

– Нужно знать Марата. Удивительно совестливого, порядочного человека. До этого он перенес операцию, восстановился. Но одно дело играть на хороших полях в Португалии, совсем другое – месить по весне грязь в России. А "Локомотив" покупал Измайлова за серьезные деньги, на него с первых же матчей рассчитывали как на лидера. Он опасался, что не оправдает надежд, и решил остаться в "Спортинге".

– С каким чеховским персонажем вы бы сравнили Марата?

– Человек в футляре. Понимаете, о чем я?

– Еще бы. К тому же опыт общения с Измайловым у нас был.

– А мне кажется, в России многие его не понимают. У Марата особенный менталитет. Поверьте, о личной выгоде он тогда вообще не думал. Марат так любит и уважает Палыча, что больше всего боялся его подвести. Я никогда не встречал игрока, у которого было бы настолько развито это чувство. Он сам набрал Семину, объяснил ситуацию. (Юрий ГОЛЫШАК, Александр КРУЖКОВ)